Вратарь «Рейнджерс» Георгиев заявил, что рассчитывал на вызов в сборную России

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал, что ожидал вызова в национальную команду после серии успешных выступлений за океаном.

«Концовка сезона за «Рейнджерс» у меня получилась достаточно хорошей. Рассчитывал, что есть шанс сыграть за сборную. Тренер вратарей Рашит Давыдов писал, что следят за мной, поздравлял после удачных игр. Мы были на связи всё время», — сказал Георгиев в интервью ТАСС.

Также голкипер считает, что в концовке сезона НХЛ его игра вышла на более высокий уровень.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею одержала волевую победу над Латвией в контрольном матче.