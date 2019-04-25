Вратарь «Рейнджерс» Георгиев заявил, что рассчитывал на вызов в сборную России
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«Концовка сезона за «Рейнджерс» у меня получилась достаточно хорошей. Рассчитывал, что есть шанс сыграть за сборную. Тренер вратарей Рашит Давыдов писал, что следят за мной, поздравлял после удачных игр. Мы были на связи всё время», — сказал Георгиев в интервью ТАСС.
Также голкипер считает, что в концовке сезона НХЛ его игра вышла на более высокий уровень.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею одержала волевую победу над Латвией в контрольном матче.