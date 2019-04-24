Сборная России по хоккею одержала волевую победу над Латвией в контрольном матче

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Сборная России по хоккею обыграла Латвию в третьем матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира.
Сборная России по хоккею одержала волевую победу над Латвией в контрольном матче

Встреча прошла в Риге и завершилась в пользу гостей — 4:2.

После первого периода хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Мартиньша Дзиеркалса и Роберта Букартса.

Россияне на это ответили заброшенными шайбами Артёма Зуба, Наиля Якупова, Анатолия Голышева и Рушана Рафикова.

25 апреля подопечные Ильи Воробьёва вновь сыграют со спортсменами из Латвии.

Ранее стало известно, когда Никита Гусев прибудет в сборную России по хоккею.

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