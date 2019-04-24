Сборная России по хоккею одержала волевую победу над Латвией в контрольном матче
Встреча прошла в Риге и завершилась в пользу гостей — 4:2.
После первого периода хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Мартиньша Дзиеркалса и Роберта Букартса.
Россияне на это ответили заброшенными шайбами Артёма Зуба, Наиля Якупова, Анатолия Голышева и Рушана Рафикова.
25 апреля подопечные Ильи Воробьёва вновь сыграют со спортсменами из Латвии.
Ранее стало известно, когда Никита Гусев прибудет в сборную России по хоккею.