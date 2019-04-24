Стало известно, когда Гусев прибудет в сборную России по хоккею
- РИА Новости
Ожидается, что 26-летний нападающий присоединится к сборной на базе команды в подмосковном Новогорске 29 апреля.
Гусев подписал контракт с «Вегасом» 14 апреля и не успел сыграть ни одного матча в лиге. Весь сезон он провёл в КХЛ, выступая за петербургский СКА, и записал в свой актив 82 (17 + 65) очка в 62 играх регулярного чемпионата, а также 19 (9 + 10) очков в 18 матчах плей-офф.
Ранее стало известно, что Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею.