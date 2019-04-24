Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В нынешнем сезоне 27-летний Зайцев провёл 81 матч регулярного чемпионата НХЛ и семь игр плей-офф, записав в свой актив 14 (13 + 1) и 0 очков соответственно.

Гусев подписал контракт с «Вегасом» 14 апреля и не успел сыграть ни одного матча в лиге.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

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