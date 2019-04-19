Отец Черышева оценил шансы «Валенсии» на победу в полуфинале ЛЕ
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«Всё будет зависеть от лондонцев, как они сыграют эти игры. Если «Валенсия» пройдёт «Арсенал», то они поборются за чемпионство в Лиге Европы», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.
Первый матч полуфинального противостояния «Арсенала» и «Валенсии» пройдёт в Лондоне на «Эмирейтс» 2 мая. Ответная игра состоится 9 мая в Валенсии на «Месталье».
Ранее сообщалось, что отец Черышева высказался о победе «Валенсии» над «Вильярреалом» в четвертьфинале ЛЕ.