Отец Черышева высказался о победе «Валенсии» над «Вильярреалом» в четвертьфинале ЛЕ
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- РИА Новости
«Во время матча был сильный дождь, поэтому погода мешала играть в хороший футбол. Бросилось в глаза, что «Вильярреал» заранее сдался. Они определили, что им будет трудно побороться за выход в следующий этап, играли в футбол и ждали окончания матча», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.
Ответная игра завершилась победой «Валенсии» со счётом 2:0, и по сумме двух встреч команда, за которую играет Денис Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с лондонским «Арсеналом».
Ранее определились все полуфиналисты Лиги Европы.