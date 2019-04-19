Отец Черышева высказался о победе «Валенсии» над «Вильярреалом» в четвертьфинале ЛЕ

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Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода» и отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал победу команды сына над «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Отец Черышева высказался о победе «Валенсии» над «Вильярреалом» в четвертьфинале ЛЕ
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

«Во время матча был сильный дождь, поэтому погода мешала играть в хороший футбол. Бросилось в глаза, что «Вильярреал» заранее сдался. Они определили, что им будет трудно побороться за выход в следующий этап, играли в футбол и ждали окончания матча», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.

Ответная игра завершилась победой «Валенсии» со счётом 2:0, и по сумме двух встреч команда, за которую играет Денис Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Ранее определились все полуфиналисты Лиги Европы.

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