Определились все полуфиналисты Лиги Европы

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По итогам ответных матчей 1/4 финала стали известны команды, вышедшие в полуфинал Лиги Европы сезона-2018/19.
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
  • Reuters

В первом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал», победивший неаполитанский «Наполи», и «Валенсия», обыгравшая «Вильярреал».

Во втором матче 1/2 финала встретятся франкфуртский «Айнтрахт», одержавший волевую победу над лиссабонской «Бенфикой», и лондонский «Челси», не без проблем преодолевший сопротивление пражской «Славии».

Даты проведения полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно.

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.

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