Определились все полуфиналисты Лиги Европы
- Reuters
В первом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал», победивший неаполитанский «Наполи», и «Валенсия», обыгравшая «Вильярреал».
Во втором матче 1/2 финала встретятся франкфуртский «Айнтрахт», одержавший волевую победу над лиссабонской «Бенфикой», и лондонский «Челси», не без проблем преодолевший сопротивление пражской «Славии».
Даты проведения полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно.
Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.