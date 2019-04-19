Определились все полуфиналисты Лиги Европы

По итогам ответных матчей 1/4 финала стали известны команды, вышедшие в полуфинал Лиги Европы сезона-2018/19.

В первом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал», победивший неаполитанский «Наполи», и «Валенсия», обыгравшая «Вильярреал».

Во втором матче 1/2 финала встретятся франкфуртский «Айнтрахт», одержавший волевую победу над лиссабонской «Бенфикой», и лондонский «Челси», не без проблем преодолевший сопротивление пражской «Славии».

Даты проведения полуфинальных матчей будут объявлены дополнительно.

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.