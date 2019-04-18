Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
- Reuters
В первом полуфинале сыграют каталонская «Барселона», победившая английский «Манчестер Юнайтед», и английский «Ливерпуль» обыгравший португальский «Порту».
Во втором матче 1/2 финала встретятся амстердамский «Аякс», взявший верх над туринским «Ювентусом», и лондонский «Тоттенхэм Хотспур», вырвавший путёвку в следующую стадию в противостоянии с «Манчестер Сити».
Первые полуфинальные матчи пройдут 30 апреля, на «Камп Ноу» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». соответственно. Ответные состоятся 7 мая на «Энфилде» и «Йохан Кройф Арене».
Финал турнира пройдёт 1 июня в Мадриде.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ.