Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

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По итогам ответных матчей 1/4 финала стали известны команды, вышедшие в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
  • Reuters

В первом полуфинале сыграют каталонская «Барселона», победившая английский «Манчестер Юнайтед», и английский «Ливерпуль» обыгравший португальский «Порту».

Во втором матче 1/2 финала встретятся амстердамский «Аякс», взявший верх над туринским «Ювентусом», и лондонский «Тоттенхэм Хотспур», вырвавший путёвку в следующую стадию в противостоянии с «Манчестер Сити».

Первые полуфинальные матчи пройдут 30 апреля, на «Камп Ноу» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». соответственно. Ответные состоятся 7 мая на «Энфилде» и «Йохан Кройф Арене».

Финал турнира пройдёт 1 июня в Мадриде.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ.

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