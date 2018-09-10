Мутко: сборная России по футболу играет с удовольствием

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Вице-премьер России Виталий Мутко подвёл итоги двух победных матчей сборной России по футболу в сентябре.

Российские футболисты одержали две победы — в гостевом матче Лиги наций с Турцией (2:1) и в домашней контрольной встрече с Чехией (5:1).

«Сборная провела два прекрасных матча. Ребятам нужна была поддержка, атмосфера, им не хватало уверенности, а сейчас они играют с удовольствием», — цитирует Мутко ТАСС.

Он также отметил поддержку сборной России после успешно проведённого чемпионата мира.

«Перед чемпионатом мира ребята много проигрывали, они выдержали массу критики, а сейчас команда играет в футбол с удовольствием. Любовь должна быть взаимной, и сегодня мы видим поддержку сборной», — заявил Мутко.

Ранее главный тренер Станислав Черчесов подвёл итоги сентябрьских матчей сборной России по футболу.

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