Черчесов подвёл итоги сентябрьских матчей сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру центральных защитников в контрольном матче с национальной командой Чехии.

«Спокойно оцениваю игру центральных защитников. Мы никому не завидуем, нам надо просто выбирать сильнейших на этой позиции. К следующей игре может подтянуться Илья Кутепов. Георгия Джикию придержали сегодня, много выпускать его на поле после травмы нецелесообразно. Ждём Виктора Васина. Сергей Игнашевич на тренировках может что-то подсказать, если чего-то не умеет»», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Наставник сборной России подвёл итоги сентябрьского сбора, на котором провели два матча и одержали две победы — в гостевом матче Лиги наций с Турцией (2:1) и в домашней контрольной встрече с Чехией (5:1).

«Мы провели два матча, надо порадоваться им. Не надо ни переоценивать, ни недооценивать эти победы. Сегодня мы играли достаточно быстро, но на чемпионате мира были совсем другие скорости. Мы сделали то, что планировали, исходили из соперника. Если бы играли с Францией, то скорости тоже бы были, только мы бы бежали назад, а не вперёд. Рады, что в итоге доставили удовольствие болельщикам», — заключил Черчесов.

Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России в матче с Чехией.