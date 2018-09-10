Черчесов прокомментировал победу сборной России в матче с Чехией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу в контрольном матче с национальной командой Чехии.

«Сборная Чехии обладает определённым качеством, мы готовились к игре с ней. Сегодня дали проявить себя игрокам, которые были готовы к матчу. Думаю, что можно остаться довольным в каких-то моментах, в некоторых нужно исправляться. Я доволен настроем, мы добились того, что планировали», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Несмотря на разгромный счёт 5:1, наставник сборной России остался недоволен качеством игры своих подопечных.

«Нам нельзя делать невынужденных ошибок. Мы несколько раз в таких моментах отдавали мяч. От этого и инициатива переходит, и за мячом нужно заново бегать. Понятно, что специально никто так не делает. Нам не хватало спокойствия и правильной оценки ситуации. Нам надо работать в этом плане и переходить на другой уровень, тогда в нашем мастерстве будет скачок. Как и планировали, мы начали мощно, с прессингом, забили быстрый мяч, не давали сопернику войти в игру. Болельщики нам помогли. Ещё неизвестно, что было лучше: их боление или наша игра», — заявил Черчесов.

Ранее сборная России по футболу разгромила Чехию в контрольном матче.