СМИ: Иньеста может стать играющим тренером «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
Футболист «Барселоны» Андрес Иньеста может стать играющим тренером английского клуба «Манчестер Сити».

Главный тренер МС Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы Иньеста заменил Микеля Артету на должности помощника тренера, сообщает Yahoo Sports. Не исключён вариант, при котором Иньеста станет играющим тренером.

По версии издания, Иньеста не против пересмотреть своё решение о продолжении карьеры за пределами Европы ради возобновления сотрудничества с Гвардиолой.

Ранее главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги перенёс объявление состава команды на чемпионат мира — 2018 с 18 на 21 мая из уважения к полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных