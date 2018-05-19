СМИ: Иньеста может стать играющим тренером «Манчестер Сити»

Футболист «Барселоны» Андрес Иньеста может стать играющим тренером английского клуба «Манчестер Сити».

Главный тренер МС Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы Иньеста заменил Микеля Артету на должности помощника тренера, сообщает Yahoo Sports. Не исключён вариант, при котором Иньеста станет играющим тренером.

По версии издания, Иньеста не против пересмотреть своё решение о продолжении карьеры за пределами Европы ради возобновления сотрудничества с Гвардиолой.

Ранее главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги перенёс объявление состава команды на чемпионат мира — 2018 с 18 на 21 мая из уважения к полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте.