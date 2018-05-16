Главный тренер сборной Испании по футболу перенёс объявление состава на ЧМ-2018 из-за Иньесты

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги перенёс объявление состава команды на чемпионат мира — 2018 с 18 на 21 мая из уважения к полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, на 18 мая запланированы проводы футболиста, который покидает каталонский клуб.

Лопетеги решил не отвлекать внимание общественности и СМИ от Иньесты, который является автором победного гола в финале чемпионата мира по футболу — 2010 на турнире в ЮАР.

Ранее сообщалось, что в Барселоне 18 человек пострадали при обрушении трибуны во время интервью с Иньестой.