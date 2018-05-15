СМИ: В Барселоне 18 человек пострадали при обрушении трибуны во время интервью с Иньестой

В ходе интервью с футболистом Андреасом Иньестой в Барселоне обрушилась временная трибуна, установленная для зрителей, пострадали 18 человек. Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, причиной обрушения могло стать то, что трибуна не выдержала веса находящихся на ней людей. По факту инцидента начато расследование.

По данным издания, травмы пострадавших не являются серьёзными. Семи из них оказана помощь на месте, остальные направлены в больницы города.

Сам футболист не пострадал.

Ранее Иньеста объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона-2017/18.