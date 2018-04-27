Полузащитник Андрес Иньеста объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона-2017/18.

«Я принял это решение после долгих размышлений. «Барселона» — лучший клуб в мире, он дал мне всё. Клуб заслуживает лучшей версии меня, в ближайшее время я не смогу соответствовать этому уровню», — цитирует Иньесту Football Espana.

Он также пообещал никогда не выступать против своего клуба и заявил, что будет вести переговоры со своим будущим клубом только по окончании нынешнего сезона.

За 16 лет в основном составе «Барселоны» Иньеста стал восьмикратным чемпионом Испании, шесть раз выиграл Кубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов, трижды — клубный чемпионат мира. В 670 проведённых играх он забил 57 голов.

Ранее защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о том, почему полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста ни разу не выигрывал награду «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту календарного года.