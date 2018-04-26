Рамос рассказал, в каком случае Иньеста мог бы выиграть «Золотой мяч»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о том, почему полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста ни разу не выигрывал награду «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту календарного года.

«Если бы его звали Андресиньо, а не Иньеста, он бы выиграл два «Золотых мяча», — приводит слова Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что издание France Football извинилось перед Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч».