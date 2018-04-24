Издание France Football извинилось перед Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч»

Французское издание France Football, являющееся учредителем престижной футбольной награды «Золотой мяч», извинилось перед полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой.

«То, что вы сейчас прочтёте, не совсем редакторская колонка. Всё было согласовано France Football некоторое время назад, чтобы не было недопонимания. Это дань уважения. Для нас Иньеста был не простым игроком, а особенным. Его благородство, командная игра и альтруизм, безусловно, отняли у него возможность на ещё более возвышенное признание — «Золотой мяч», — цитирует 101GreatGoals заметку главного редактора France Football Паскаля Ферре в печатной версии издания.

Он отметил, что Иньеста — один из величайших игроков, отсутствующих в списке обладателей «Золотого мяча».

«И нам больно от этого. Нам лишь остаётся надеяться, что его чудесное выступление на чемпионате мира исправит эту демократическую аномалию», — говорится в завершение.

33-летний Иньеста, выступающий за «Барселону» с 1996 года, вместе с клубом выиграл 31 турнир, включая восемь побед в Примере, и четыре — в Лиге чемпионов. Он также является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Иньесты.