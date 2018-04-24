СМИ: «Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Иньесты

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет клуб в летнее трансферное окно, может перебраться не в Китай, а другой европейский чемпионат.

По информации AS, за ситуацией с 33-летним хавбеком следят английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что Иньеста задерживается с принятием решения именно из-за интереса со стороны ведущих команд Европы. Ранее Иньеста сказал, когда сообщит решение о дальнейшем продолжении карьеры.