СМИ: «Манчестер Сити» и ПСЖ заинтересованы в трансфере Иньесты
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет клуб в летнее трансферное окно, может перебраться не в Китай, а другой европейский чемпионат.
По информации AS, за ситуацией с 33-летним хавбеком следят английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен».
Отмечается, что Иньеста задерживается с принятием решения именно из-за интереса со стороны ведущих команд Европы.
Ранее Иньеста сказал, когда сообщит решение о дальнейшем продолжении карьеры.
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