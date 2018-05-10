Футболисты «Барселоны» организовали ланч в честь Иньесты и сняли прощальное видео

Футболисты «Барселоны» организовали ланч в честь полузащитника команды Андреса Иньесты, который покинет клуб по окончании сезона.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, мероприятие прошло 7 мая на базе в Ла-Масии. Партнёры Иньесты также подготовили для него прощальное видео.

На ланче присутствовали все футболисты каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Иньеста согласовал условия контракта с футбольным клубом из Японии.