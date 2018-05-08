СМИ: Иньеста согласовал условия контракта с футбольным клубом из Японии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста согласовал условия трёхлетнего контракта с японским клубом «Виссел Кобе».

Футболист перейдёт в японский клуб по окончании нынешнего сезона и будет зарабатывать $30 млн в год, сообщает ESPN GB.

Решающую роль в переговорах сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, который является генеральным директором титульного спонсора «Барселоны» — Rakuten.

Ранее сообщалось, что Иньеста готов продолжить футбольную карьеру в Австралии.