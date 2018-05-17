В РФС раскритиковали интервью Игоря Денисова

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин раскритиковал интервью полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, в котором он рассказал о конфликте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым во времена совместной работы в «Динамо».

«Я очень расстроился после этого интервью. Не понимаю, зачем раскачивать лодку за 20 с лишним дней до чемпионата мира. До праздника, которого осталось ждать совсем немного. Уже все всё забыли, состав объявили. Зачем это делать?» — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он считает, что, рассказав о конфликте в преддверии чемпионата мира по футболу, Денисов поступил некрасиво и неправильно по отношению к национальной команде России. 

«Считаю, что это намеренное раскачивание лодки и неспортивное поведение. Давайте успокоимся и будем ждать праздника — чемпионата мира», — заявил Созин.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

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