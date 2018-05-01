Ультрамарафонец Заборский рассказал, о чём думал во время забега Милан — Сан-Ремо

Россиянин Иван Заборский ставший победителем ультрамарафонского забега на 285 км, проходившего между итальянскими городами Милан и Сан-Ремо, рассказал, о чём думал во время гонки, которая длилась больше суток.

«Переживал из-за длины дистанции. Такой в моей жизни ещё не было. Раньше самым крупным моим забегом был Спартатлон (гонка между Афинами и Спартой. — RT) на 246 км, а сейчас сразу на 40 км больше. Сложно даже представить себе такую дистанцию. После финиша Спартатлона я бы не сказал, что осилил бы ещё один марафон», — рассказал Заборский RT.

Он отметил, что во время забега успел подумать о многом.

«Это и мысли, которые можно озвучивать, и те, которые нельзя. В голову лезли философские вопросы: почему мы бегаем ультрадистанции, что нам это даёт?» — добавил атлет.

Ранее сообщалось, что Заборский одержал победу в ультрамарафоне Милан — Сан-Ремо.