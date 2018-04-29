Россиянин Заборский стал победителем ультрамарафона Милан — Сан-Ремо
Российский спортсмен Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне Милан — Сан-Ремо.
Как сообщает пресс-служба соревнований, россиянин преодолел дистанцию в 285 км за рекордные 29 часов и 44 минуты, опередив ближайшего преследователя, португальца Жоао Оливейру, на 2 часа 26 минут.
Ранее сообщалось, что в США марафонец прятался в туалете и приписывал себе километры.
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