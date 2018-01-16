В США марафонец прятался в туалете и приписывал себе километры

Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали бегуна Келли Эгню за то, что он прятался в биотуалете во время прохождения дистанции.

Организатор Майк заметил, что бегун прибегал на стартовую линию после очередного круга, проводил семь минут в биотуалете и снова финишировал, приписав себе лишние полтора километра.

«Майк следил за Эгню десять минут. Он стал свидетелем того, как бегун провёл семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересёк финиш, обозначив круг, который не пробегал», — приводит слова организатора Джейка Смита Marathon Investigation.

Результаты Эгню были аннулированы, в том числе и победа в 48-часовом марафоне, когда спортсмен не бежал последние семь часов.

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