Баскетболисты «Голден Стэйт» остались без горячей воды в раздевалке после матча НБА

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» обнаружили отсутствие горячей воды в раздевалке после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Кливленд Кавальерс».