Баскетболисты «Голден Стэйт» остались без горячей воды в раздевалке после матча НБА
Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» обнаружили отсутствие горячей воды в раздевалке после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Кливленд Кавальерс».
Игрокам «Голден Стэйт» пришлось быстро принимать холодный душ, причём их недовольные крики были слышны далеко за пределами раздевалки.
«Администрации арены «Кливленда» нужно принимать меры. Кто-нибудь, позвоните Леброну Джеймсу», — цитирует лёгкого форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюранта ESPN.
Матч закончился гостевой победой «Голден Стэйт» со счётом 118:108.
Ранее у экс-игрока НБА Чарли Виллануэвы украли унитаз.
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