Кержаков о невызове Денисова в сборную: с моей стороны было бы крайне некорректно комментировать решение Черчесова

Короткая ссылка
Главный тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о невызове в состав национальной команды полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова.

«Давайте все-таки начнём с того, что с моей стороны было бы крайне некорректно комментировать решение своего коллеги Станислава Черчесова. Кроме того, только сам тренер отвечает за результат. Я теперь понимаю это очень хорошо. Если тренеру доверили формирование команды, значит, он должен иметь свободу», — приводит слова Крежакова РИА Новости.

Он отметил, что не может с уверенностью ответить, взял бы он Денисова в сборную, будь он на месте Черчесова.

«Для меня Игорь мало того, что хороший друг и человек, который по жизни много чего для меня сделал хорошего, но и лучший опорный полузащитник нашей страны. Видимо, по каким-то причинам главный тренер так не считает. Это нормально. У Черчесова может быть другое видение игры, другое представление о тактике. Но именно ему отвечать за результат. Так что мне не с руки обсуждать его действия и решения», — добавил наставник юниорской сборной.

Ранее Кержаков рассказал, что нужно сделать футболистам сборной России, чтобы успешно выступить на домашнем ЧМ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных