Кержаков о невызове Денисова в сборную: с моей стороны было бы крайне некорректно комментировать решение Черчесова

Главный тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о невызове в состав национальной команды полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова.

«Давайте все-таки начнём с того, что с моей стороны было бы крайне некорректно комментировать решение своего коллеги Станислава Черчесова. Кроме того, только сам тренер отвечает за результат. Я теперь понимаю это очень хорошо. Если тренеру доверили формирование команды, значит, он должен иметь свободу», — приводит слова Крежакова РИА Новости.

Он отметил, что не может с уверенностью ответить, взял бы он Денисова в сборную, будь он на месте Черчесова.

«Для меня Игорь мало того, что хороший друг и человек, который по жизни много чего для меня сделал хорошего, но и лучший опорный полузащитник нашей страны. Видимо, по каким-то причинам главный тренер так не считает. Это нормально. У Черчесова может быть другое видение игры, другое представление о тактике. Но именно ему отвечать за результат. Так что мне не с руки обсуждать его действия и решения», — добавил наставник юниорской сборной.

Ранее Кержаков рассказал, что нужно сделать футболистам сборной России, чтобы успешно выступить на домашнем ЧМ-2018.