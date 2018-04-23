АЕК стал чемпионом Греции по футболу после оставления в силе решения по делу ПАОКа и российского владельца Саввиди

АЕК стал чемпионом Греции сезона-2017/18 после того, как Федерация футбола Греции оставила в силе решение местной Суперлиги.

ПАОКу было присуждено поражение со счётом 0:3 в матче против АЕКа из-за того, что возмущенные судейством болельщики ПАОКа и владелец клуба российский бизнесмен Иван Саввиди сорвали матч, выбежав на поле. Россиянин к тому же имел при себе пистолет и угрожал арбитру матча из-за несогласия с его решением. Он также был оштрафован на €100 тысяч и отстранён на три года. ПАОК подал апелляцию, но она была отклонена, сообщает сайт Федерации футбола Греции.

С ПАОКа также сняли три очка за нанесение болельщиками травмы главному тренеру «Олимпиакоса» Оскару Гарсии. Таким образом, за два тура до конца АЕК стал чемпионом Греции впервые за 24 года. ПАОК идёт вторым и борется за место в Лиге чемпионов, опережая «Олимпиакос» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ПАОК оспорит решение греческой футбольной Суперлиги об отстранении Саввиди.