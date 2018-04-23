Кокорин приступил к тренировкам с футбольным мячом

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин приступил к тренировкам с мячом.

«Скоро», — подписал Кокорин видео, опубликованное в Instagram.

Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» и перенёс операцию. У него диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена.

Ранее стали известны сроки восстановления футболиста Павла Погребняка после операции.

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