Кокорин приступил к тренировкам с футбольным мячом

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин приступил к тренировкам с мячом.

«Скоро», — подписал Кокорин видео, опубликованное в Instagram. Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 23 Апр 2018 в 3:35 PDT Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» и перенёс операцию. У него диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. Ранее стали известны сроки восстановления футболиста Павла Погребняка после операции.