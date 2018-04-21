Стали известны сроки восстановления футболиста Погребняка после операции

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Нападающий «Тосно» Павел Погребняк успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба из Ленинградской области Вячеслава Матюшенко.

«Погребняк в Финляндии, вчера ему сделали операцию, она прошла успешно. Согласно прогнозу восстановление займёт от шести до восьми месяцев. Всё будет зависеть от того, как он пройдёт реабилитацию», — заявил Матюшенко.

Он отметил, что травма футболиста не помешает руководству «Тосно» предложить ему новый контракт (срок действующего соглашения истекает летом).

Погребняк получил повреждение во время полуфинального матча Кубка России со «Спартаком», который состоялся 18 апреля.

Ранее сообщалось, что футболисту Погребняку в ближайшее время будет сделана операция.

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