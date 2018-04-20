Футболисту Погребняку в ближайшее время будет сделана операция

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Нападающий «Тосно» Павел Погребняк в ближайшее время перенесёт операцию из-за травмы, полученной в матче полуфинала Кубка России со «Спартаком».
Футболисту Погребняку в ближайшее время будет сделана операция
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора клуба из Ленинградской области Вячеслава Матюшенко.

«Павел уже в Финляндии. Есть договорённость с местными врачами, что будет проведена операция. Хирургическое вмешательство состоится сегодня, максимум завтра, потому что откладывать уже нельзя», — заявил он.

Матюшенко отметил, что Погребняк сможет вернуться в строй минимум через три месяца.

Ранее стал известен характер травмы футболиста «Тосно» Погребняка, полученной в матче со «Спартаком».

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