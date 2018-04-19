УЕФА ожидает, что четыре российских клуба выполнят условия договора фейр-плей в конце сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ожидает, что российские клубы «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин» выполнят условия арбитражной палаты инстанции по финансовому контролю клубов до конца сезона-2017/18.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Отмечается, что ещё два представителя Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — «Анжи» и «Ростов» — завершили выполнение требований по договору фейр-плей в течение сезонов-2014/15, -2015/16 и -2016/17.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне-2018/19.