Футболистки «Енисея» проведут эротическую фотосессию в случае победы в чемпионате России
Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведём эротическую фотосессию с кубком и медалями», — написано в сообщении.
Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями! pic.twitter.com/XBBmIHjf33— ЖФК "Енисей" (@wfcenisey) 19 апреля 2018 г.
Чемпионат России 2018 года среди женских команд стартовал 18 апреля и закончится 23 октября.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.