Футболистки «Енисея» проведут эротическую фотосессию в случае победы в чемпионате России

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Футболистки красноярского «Енисея» проведут эротическую фотосессию, если команда выиграет золотые медали по итогам текущего сезона чемпионата России.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведём эротическую фотосессию с кубком и медалями», — написано в сообщении.

Чемпионат России 2018 года среди женских команд стартовал 18 апреля и закончится 23 октября.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу победила Казахстан в квалификации ЧМ-2019.

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