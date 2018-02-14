СМИ: Британских скелетонистов заподозрили в использовании запрещённых костюмов на ОИ-2018

Команда Великобритании по скелетону заподозрили в использовании запрещённых костюмов на соревнованиях зимних Олимпийских игра 2018 года в Пхёнчхане.

По информации The Guardian, на собрании капитанов сборных был поднят вопрос о соответствии правилам экипировки британских скелетонистов, которые, как сообщается, сделаны по той же технологии, что и у велогонщиков национальной команды, а значит имеют аэродинамические улучшения, что противоречит правилам Игр.

Как уточняет издание, подозрения, что британцы используют запрещённую экипировку появились после тренировочных заездов, по итогам которых спортсмены показали неожиданно высокие результаты, по сравнению с их более ранними выступлениями на этапах Кубка мира.

Отмечается, что Международной федерации бобслея и скелетона заверили, что костюмы соответствуют правилам.

Соревнования скелетонистов на Играх в Пхёнчхане стартуют 15 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная Ямайки по бобслею может остаться без боба перед стартом на ОИ-2018.