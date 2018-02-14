СМИ: Женская сборная Ямайки по бобслею может остаться без боба перед стартом на ОИ-2018

Женская сборная Ямайки по бобслею может лишиться своего боба накануне старта на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за отставки главного тренера команды Сандры Кириасис.

Как сообщает BBC, немецкая специалистка несёт юридическую ответственность за спортивный снаряд и после вынужденной отставки хочет забрать его с собой.

По словам Кириасис, ей пришлось уйти после того, как ей предложили перевод на более низкую должность в тренерском штабе, которая не позволила бы ей быть со спортсменками.

Издание отмечает, что ямайские бобслеистки именно после замены боба на тот, который смогла раздобыть Кириасис, показали лучший результат в своей истории, заняв седьмое место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Ранее в Федерации бобслея России заявили, что Международный олимпийский комитет продемонстрировал халатность, не допустив Дмитрия Попова к ОИ-2018.