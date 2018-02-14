Вяльбе рассказала, как защитила болельщика с флагом горкома партии Магаданской области на ОИ-2018
«На трибунах развевался советский стяг Магаданской области — горкома партии, по-моему. Я сама оттуда, и мне было просто интересно, кто эти люди. А перед цветочной церемонией молодой человек сам подошёл к нам. За ним следовал полицейский. Было понятно, что друг друга они абсолютно не понимают», — рассказала Вяльбе в эксклюзивном интервью RT.
Она отметила, что полицейский безуспешно пытался объяснить болельщику, что этот флаг демонстрировать нельзя, поскольку СССР больше не существует, а по правилам Международного олимпийского комитета на трибуны можно проносить только флаги участвующих в Играх государств.
«Я объяснила ему на ломаном английском, что это флаг не страны, а города. Самое забавное, что у магаданского парня данный комсомольский стяг в Пхёнчхане забирали уже трижды, но он всякий раз находил способ вернуть его обратно. На этот раз полицейский меня понял, сказал: «Извините» и удалился. Не делайте из меня героиню. Но было бы жалко, если бы флаг забрали», — добавила глава ФЛГР.
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