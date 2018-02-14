Вяльбе рассказала о норвежском тренере, которого пожизненно отстранили от национальной сборной за подлость

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о случае на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, когда норвежского тренера пожизненно отстранили от национальной сборной за подлость.

«Был исключительный случай в Лиллехаммере, когда лидировавший финский лыжник сломал палку и вынужден был бежать в подъём с одной. Ему никто не мог помочь, так как дистанция вокруг лыжного стадиона была значительно длиннее нынешних и на той горочке попросту никого не оказалось. В конце подъёма стоял норвежский тренер с палками, который отвернулся и сделал вид, что не видит», — рассказала Вяльбе в эксклюзивном интервью RT.

Она отметила, что после того случая тренер стал «популярным» персонажем в Норвегии и его показывали по всем национальным телеканалам.

«Местная федерация лыжного спорта пожизненно отстранила его от работы с национальной командой. К счастью, Мика Мюллюля имел солидный гандикап и сумел финишировать первым. Тот факт, что мы об этом помним с 1994 года, говорит о многом», — добавила глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов посвятил свою бронзовую награду ОИ болельщикам и сборной России.