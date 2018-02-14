Вяльбе рассказала о норвежском тренере, которого пожизненно отстранили от национальной сборной за подлость
- Елена Вяльбе
- © RT
«Был исключительный случай в Лиллехаммере, когда лидировавший финский лыжник сломал палку и вынужден был бежать в подъём с одной. Ему никто не мог помочь, так как дистанция вокруг лыжного стадиона была значительно длиннее нынешних и на той горочке попросту никого не оказалось. В конце подъёма стоял норвежский тренер с палками, который отвернулся и сделал вид, что не видит», — рассказала Вяльбе в эксклюзивном интервью RT.
Она отметила, что после того случая тренер стал «популярным» персонажем в Норвегии и его показывали по всем национальным телеканалам.
«Местная федерация лыжного спорта пожизненно отстранила его от работы с национальной командой. К счастью, Мика Мюллюля имел солидный гандикап и сумел финишировать первым. Тот факт, что мы об этом помним с 1994 года, говорит о многом», — добавила глава ФЛГР.
Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов посвятил свою бронзовую награду ОИ болельщикам и сборной России.