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Саночник Богданов заявил, что без своего флага российские спортсмены чувствуют себя «бедными родственниками» на ОИ

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Российский саночник Андрей Богданов поделился ощущениями от выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве нейтральных атлетов.
Саночник Богданов заявил, что без своего флага российские спортсмены чувствуют себя «бедными родственниками» на ОИ
  • Андрей Богданов и Андрей Медведев
  • Reuters

«Стала ли для нас Олимпиада спортивным праздником? Если бы мы выступали здесь под флагом своей страны, то было бы другое настроение, а так немного чувствовали себя, как говорится, бедными родственниками. Куртки белые непонятные, комбинезоны как на тренировке. Нет у нас здесь самого главного — надписи и герба своей страны», — приводит слова Богданова ТАСС.

Ранее другой российский саночник — Владислав Антонов — рассказал, что волонтёры на ОИ относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам.

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