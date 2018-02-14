Саночник Богданов заявил, что без своего флага российские спортсмены чувствуют себя «бедными родственниками» на ОИ

Российский саночник Андрей Богданов поделился ощущениями от выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве нейтральных атлетов.

«Стала ли для нас Олимпиада спортивным праздником? Если бы мы выступали здесь под флагом своей страны, то было бы другое настроение, а так немного чувствовали себя, как говорится, бедными родственниками. Куртки белые непонятные, комбинезоны как на тренировке. Нет у нас здесь самого главного — надписи и герба своей страны», — приводит слова Богданова ТАСС.

Ранее другой российский саночник — Владислав Антонов — рассказал, что волонтёры на ОИ относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам.