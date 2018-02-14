БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК РАНЕНЫ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ НА ЮГЕ ФЛОРИДЫ

Саночник Антонов рассказал, что волонтёры на ОИ относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам

Короткая ссылка
Российский саночник Владислав Антонов поделился впечатлениями от пребывания на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Саночник Антонов рассказал, что волонтёры на ОИ относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам
  • Reuters

«Атмосфера вокруг мне по душе. Местные волонтёры очень хорошо относятся к российским спортсменам. Всегда поддерживают, улыбаются. Они лучше относятся к нам, чем к другим иностранцам», — приводит слова Антонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские саночники Денисьев и Антонов расстроены результатом своего выступления на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.