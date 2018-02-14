Саночник Антонов рассказал, что волонтёры на ОИ относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам

Российский саночник Владислав Антонов поделился впечатлениями от пребывания на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Атмосфера вокруг мне по душе. Местные волонтёры очень хорошо относятся к российским спортсменам. Всегда поддерживают, улыбаются. Они лучше относятся к нам, чем к другим иностранцам», — приводит слова Антонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские саночники Денисьев и Антонов расстроены результатом своего выступления на ОИ-2018.