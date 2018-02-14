Капризов: никакой расслабленности в матче со Словакией точно не было

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал поражение от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Трагедии не случилось, матчи впереди. От игры к игре нужно прибавлять, несмотря на то что в плей-офф всё равно выходят все команды. Начали хорошо, забили рабочие голы, а потом... Но никакой расслабленности точно не было», — приводит слова Капризова ТАСС.

Он также поблагодарил болельщиков за активную поддержку на трибунах.

«Болельщики — красавцы, спасибо им большое. Нам говорили, что их будет много», — добавил хоккеист.

Ранее капитан сборной Словении заявил, что ждёт тяжёлого матча с Россией на ОИ-2018.