Капитан сборной Словении ждёт тяжёлого матча с Россией на ОИ-2018

Капитан сборной Словении Ян Муршак поделился ожиданиями от матча с национальной командой России во втором туре группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Все знаем, какая хорошая команда у России. Во-первых, у россиян четыре хороших звена, во-вторых, очень быстрая команда. С ними будет очень тяжёлый матч. И я хочу, чтобы наша команда выложилась в нём на 100%, а результат увидим на табло», — приводит слова Муршака РИА Новости.

Он отметил, что у сборной Словении нет конкретных целей на этой Олимпиаде.

«Нам здесь нужно сыграть хорошие матчи, и большего я даже ничего не могу сказать», — сказал хоккеист.

Матч между сборными России и Словении состоится 16 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная США проиграла Словении в матче хоккейного турнира ОИ-2018.