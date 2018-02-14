Колобков: мы всегда ждём от российских хоккеистов победы, и это накладывает на них определённую ответственность

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал поражение национальной команды от сборной Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Хоккей — это наш особый вид спорта, мы всегда ждём от российских хоккеистов победы. С одной стороны, это накладывает на них определённую ответственность, с другой, конечно, заставляет их по-особому относиться к своим выступлениям. У нас сейчас подобрался очень хороший коллектив, сплав молодости и опыта. Это лидеры своих команд. Будем за них болеть в каждом матче», — приводит слова министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Олег Знарок взял на себя ответственность за ошибки российских хоккеистов в матче со Словакией на ОИ-2018.