Знарок взял на себя ответственность за ошибки российских хоккеистов в матче со Словакией на ОИ-2018

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Сами отдали игру. Тут всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда, никого не виню персонально. После двух голов мы решили, что всё хорошо. Большинство пока не работает, на тренировках было всё в порядке, но сегодня не пошло», — заявил Знарок после матча.

Он отметил, что на Олимпиаде все команды настраиваются на каждый матч как на последний бой.

«Такие ситуации происходят, это спорт. Начало было очень хорошим. Видимо, посчитали, что на этом всё. Команда нервничала. О составе на матч с США рано говорить», — добавил специалист.

Ранее Павел Дацюк прокомментировал поражение сборной России от Словакии на ОИ-2018.