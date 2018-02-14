Дацюк о матче со Словакией: спасибо Кошечкину, что закончили 2:3

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал поражение от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы пропустили несколько контратак, словаки их здорово реализовали. В результате пришлось больше раскрываться, получили шайбу в меньшинстве. Они хорошо отстояли, много бросков на себя ловили», — заявил Дацюк после матча.

Он отметил, что все команды хорошо настраиваются на олимпийский турнир, и добавил, что сборной России нужно проще играть в защите и реализовывать свои голевые моменты.

«После двух голов не было мыслей расслабиться, наоборот, стали ещё чаще атаковать и забыли о защите. Спасибо Васе Кошечкину, что закончили 2:3», — подытожил капитан сборной.

Ранее Сергей Андронов заявил, что матч со Словакией ещё сильнее сплотит сборную России и хоккеисты будут играть ещё лучше.