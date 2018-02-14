Хоккеист Андронов: этот матч ещё сильнее сплотит, будем играть ещё лучше

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов прокомментировал поражение от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Пропустили в концовке и сразу стали перестраховываться. Столько моментов не использовали. Подумаем. С большинством что-то не получилось, будем разбираться. Уверен, нас этот матч ещё сильнее сплотит, будем играть ещё лучше. Выходных у нас не будет, надо выходить и играть. Наши два гола, наверное, дали подумать, что дальше будет проще», — заявил Андронов после матча.

Ранее сообщалось, что сборная России второй раз в своей истории проиграла стартовый матч на ОИ команде Словакии.