Ковальчук: никто не расслаблялся, просто словаки объективно были лучше нас

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал поражение от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Надо сделать правильные выводы, почему так произошло и что это было. Но там Словения обыграла США, так что всё начинается сначала. На самом деле мы так и предполагали, что в нашей группе будет много равных команд. Любая может выиграть у любой», — заявил Ковальчук после матча.

По его мнению, у сборной есть проблемы с большинством, которые надо решать, чтобы забивать при численном преимуществе.

«Я бы не сказал, что потеряли концентрацию. Голевых моментов у нас было хоть отбавляй, но у них здорово сыграл вратарь. Если мне не изменяет память, четыре броска только в первом периоде, так что никто не расслаблялся, просто словаки объективно были лучше нас», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Олег Знарок взял на себя ответственность за ошибки российских хоккеистов в матче со Словакией на ОИ-2018.