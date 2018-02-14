Колобков отметил, что у сборной России есть хороший резерв к следующим ОИ

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Министр спорта Павел Колобков отметил, что у сборной России есть хороший резерв к следующим Олимпийским играм.
Колобков отметил, что у сборной России есть хороший резерв к следующим ОИ
  • Павел Колобков
  • © РИА Новости

«Очень приятно, что сейчас проявляют себя молодые ребята. Всегда хочется большего, но вчерашние две медали лыжников обнадёживают. Видно, что у нас есть хороший резерв к следующей Олимпиаде», — цитирует Колобкова Sport24.ru.

Министр также выразил сожаление в связи с недопуском ряда ведущих российских спортсменов к Играм в Пхёнчхане.

Ранее Колобков поздравил российских фигуристов, которые заняли второе место в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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