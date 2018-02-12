Колобков поздравил российскую команду фигуристов с серебром ОИ-2018

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Министр спорта Павел Колобков поздравил российских фигуристов, которые заняли второе место в командном турнире на олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Колобков поздравил российскую команду фигуристов с серебром ОИ-2018
  • Павел Колобков
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/Xinhua

«Очень рад за ребят. Эта медаль доказывает, что наши спортсмены — в числе лидеров мирового фигурного катания. Поздравляю всех, кто боролся за эту награду, и желаю нашим фигуристам успехов в личных турнирах», — приводит слова Колобкова официальный сайт Министерства спорта России.

Индивидуальные соревнования фигуристов стартуют 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018.

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