Колобков поздравил российскую команду фигуристов с серебром ОИ-2018

Министр спорта Павел Колобков поздравил российских фигуристов, которые заняли второе место в командном турнире на олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Очень рад за ребят. Эта медаль доказывает, что наши спортсмены — в числе лидеров мирового фигурного катания. Поздравляю всех, кто боролся за эту награду, и желаю нашим фигуристам успехов в личных турнирах», — приводит слова Колобкова официальный сайт Министерства спорта России.

Индивидуальные соревнования фигуристов стартуют 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018.