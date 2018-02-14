Норвежский биатлонист признался, что посещает психолога на ОИ-2018

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен сообщил, что начал работать с психологом после первых стартов на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

Психолог Бритт Тайет Фокселл находится в Пхёнчхане в составе норвежской делегации.

«Время от времени захожу в её офис. Это хорошо — немного разгрузить голову. Когда показываешь слабые результаты, это начинает сказываться на твоей самооценке, теряешь веру в себя. Бритт умеет возвращать уверенность. Она невероятно хороший психолог», — цитирует Свендсена VG.

Издание сообщает, что Тарьей Бё также прибегает к помощи спортивного психолога.

Ранее сообщалось, что Свендсен стал знаменосцем сборной Норвегии на ОИ-2018.