Биатлонист Свендсен понесёт флаг Норвегии на церемонии открытия ОИ-2018

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен понесёт флаг своей страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Это почётная миссия, которая выпадает немногим людям в карьере. Сначала я удивился, но затем испытал счастье и гордость. Не думал, что я буду знаменосцем», — приводит слова Свендсена NRK.

Emil Hegle Svendsen blir Norges flaggbærer i OL under åpningsseremonien førstkommende fredag. https://t.co/nADmqqpIszpic.twitter.com/wYdvzEGF3H — NRK (@NRKno) 6 февраля 2018 г.

Для 32-летнего биатлониста предстоящая Олимпиада станет четвёртой в карьере.

Церемония открытия Игр-2018 состоится 9 февраля.

Ранее сообщалось, что канадские спортсмены могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна на ОИ-2018.