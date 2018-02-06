Биатлонист Свендсен понесёт флаг Норвегии на церемонии открытия ОИ-2018
«Это почётная миссия, которая выпадает немногим людям в карьере. Сначала я удивился, но затем испытал счастье и гордость. Не думал, что я буду знаменосцем», — приводит слова Свендсена NRK.
Emil Hegle Svendsen blir Norges flaggbærer i OL under åpningsseremonien førstkommende fredag. https://t.co/nADmqqpIszpic.twitter.com/wYdvzEGF3H— NRK (@NRKno) 6 февраля 2018 г.
Для 32-летнего биатлониста предстоящая Олимпиада станет четвёртой в карьере.
Церемония открытия Игр-2018 состоится 9 февраля.
Ранее сообщалось, что канадские спортсмены могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна на ОИ-2018.