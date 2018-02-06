Биатлонист Свендсен понесёт флаг Норвегии на церемонии открытия ОИ-2018

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен понесёт флаг своей страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Это почётная миссия, которая выпадает немногим людям в карьере. Сначала я удивился, но затем испытал счастье и гордость. Не думал, что я буду знаменосцем», — приводит слова Свендсена NRK.

Для 32-летнего биатлониста предстоящая Олимпиада станет четвёртой в карьере.

Церемония открытия Игр-2018 состоится 9 февраля.

Ранее сообщалось, что канадские спортсмены могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru