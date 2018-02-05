Канадские спортсмены могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна на ОИ-2018

Спортсмены из Канады могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна страны на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Об этом сообщает Inside The Games.

Отмечается, что в 2016 году было принято решение изменить строчку гимна «Патриотизм — удел твоих сынов» на «Патриотизм — удел всех нас». Теперь генерал-губернатор Канады должен подписать данный законопроект, чтобы он стал законом.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр понесут флаг Канады на церемонии открытия Олимпиады-2018.