Канадские спортсмены могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна на ОИ-2018
Об этом сообщает Inside The Games.
Отмечается, что в 2016 году было принято решение изменить строчку гимна «Патриотизм — удел твоих сынов» на «Патриотизм — удел всех нас». Теперь генерал-губернатор Канады должен подписать данный законопроект, чтобы он стал законом.
Зимняя Олимпиада 2018 года пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр понесут флаг Канады на церемонии открытия Олимпиады-2018.