Канадские спортсмены могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна на ОИ-2018

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Спортсмены из Канады могут впервые исполнить гендерно-нейтральный вариант гимна страны на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Об этом сообщает Inside The Games.

Отмечается, что в 2016 году было принято решение изменить строчку гимна «Патриотизм — удел твоих сынов» на «Патриотизм — удел всех нас». Теперь генерал-губернатор Канады должен подписать данный законопроект, чтобы он стал законом.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр понесут флаг Канады на церемонии открытия Олимпиады-2018.

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